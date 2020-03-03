"Есть возможность отсрочки": Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года
Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть перенесены на конец года из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото, передает Reuters. Она подчеркнула, что контракт позволяет переносить игры в рамках 2020 года.
"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки", - сказала Хасимото.
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При этом она добавила, что правительство Японии и Токио делают все возможное и рассчитывают, что Игры пройдут в намеченные сроки.
Отменить проведение Олимпиады может только Международный олимпийский комитет.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что Олимпиада-2020 может пройти без зрителей.