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"Есть возможность отсрочки": Олимпиаду в Токио могут перенести на конец года

13:18, 03 марта 2020
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Олимпийские кольца в Токио / REUTERS

Об этом заявила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото, передает Reuters. Она подчеркнула, что контракт позволяет переносить игры в рамках 2020 года.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки", - сказала Хасимото.

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При этом она добавила, что правительство Японии и Токио делают все возможное и рассчитывают, что Игры пройдут в намеченные сроки.

Отменить проведение Олимпиады может только Международный олимпийский комитет.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что Олимпиада-2020 может пройти без зрителей.

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