Олимпиада-2020 может пройти при пустых трибунах - СМИ
12:01, 02 марта 2020Другое
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Из-за эпидемии коронавируса существует вариант, при котором Игры будут только транслироваться по телевидению.
Олимпийские игры пройдут в Японии / REUTERS
Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По данным источника, проведение Игр при пустых трибунах является одним из альтернативных вариантов для отмены или переноса соревнований.
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При таком варианте Олимпийские игры будут показаны только по телевидению. Это позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.
Как сообщал УНИАН, ранее в МОК допустили возможность отмены Олимпиады-2020. Однако следом в оргкомитете Игр в Токио опровергли возможную отмену или перенос Игр.
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