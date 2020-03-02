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Олимпиада-2020 может пройти при пустых трибунах - СМИ

12:01, 02 марта 2020
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Олимпийские игры пройдут в Японии / REUTERS

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, проведение Игр при пустых трибунах является одним из альтернативных вариантов для отмены или переноса соревнований.

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При таком варианте Олимпийские игры будут показаны только по телевидению. Это позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее в МОК допустили возможность отмены Олимпиады-2020. Однако следом в оргкомитете Игр в Токио опровергли возможную отмену или перенос Игр.

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