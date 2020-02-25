Легенда баскетбола Джордан метко пошутил о своих слезах на церемонии прощания с Брайантом (фото, видео)

Майкл Джордан почтил память Коби Брайанта трогательной речью.

Легендарный экс-баскетболист Майкл Джордан пошутил во время своей трогательной речи на церемонии прощания с еще одной легендой НБА Коби Брайантом.

В своей шутке Джордан вспомнил о популярном в сети меме "Плачущий Джордан".

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Легенда баскетбола в своей речи упомянул, что Брайант был для него близким другом и младшим братом, который постоянно докучал своими звонками с просьбой о совете и "идиотскими вопросами". По словам Джордана, со временем такое рвение Брайанта начало вдохновлять его, а некое раздражение переросло в любовь.

Джордан расплакался во время своей речи и пошутил, что из-за Брайанта ему вновь придется видеть в интернете свое лицо со слезами.

"Он все же добил меня. Теперь мне снова придется видеть везде плачущий мем с моим лицом… Я говорил жене, что не хочу выступать здесь, потому что не хочу видеть это еще три-четыре года. Вот что Коби Брайант делает со мной. Он знает, как тронуть вас за живое, хотя при этом и может докучать вам. Но вы ощущаете к нему такую любовь, которая пробуждает в вас все лучшее. Так было со мной".

Видео опубликовал канал TSN в YouTube.

Популярный интернет-мем с изображением Джордана появился 11 лет назад, когда фотограф Стефан Савойя сделал снимок плачущего Джордана в ходе церемонии открытия Зала славы баскетбола. Всплеск популярности мема пришелся на 2016 год, когда команда родного для Джордана университета Северной Каролины проиграла в финале NCAA.

Напомним, Брайант, его дочь Джанна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета 26 января.

Как сообщал УНИАН, Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля во время закрытой церемонии.