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Государственное агентство спорта возглавит глава Украинской федерации каратэ Левчук

14:57, 17 февраля 2020
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Сергей Левчук входит в Исполком Европейской федерации каратэ

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Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Левчук стал победителем конкурса на эту должность.

По словам Бородянского, всего в конкурсе принимало участие 27 кандидатов.

Бородянский также подчеркнул, что главным приоритетом в работе агентства будет реализация политик МКМС, в частности, качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформа спорта, обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря, строительство современной спортивной инфраструктуры и другое.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Бородянский выступил против разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.

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