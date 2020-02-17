Государственное агентство спорта возглавит глава Украинской федерации каратэ Левчук
Глава Украинской федерации карате Сергей Левчук возглавит новосозданное Государственное агентство спорта.
Читайте такжеГончарук из-за коронавируса просит Минздрав проинструктировать спортсменов перед Олимпиадой-2020
Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Левчук стал победителем конкурса на эту должность.
По словам Бородянского, всего в конкурсе принимало участие 27 кандидатов.
Бородянский также подчеркнул, что главным приоритетом в работе агентства будет реализация политик МКМС, в частности, качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформа спорта, обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря, строительство современной спортивной инфраструктуры и другое.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Бородянский выступил против разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.