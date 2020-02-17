Государственное агентство спорта возглавит глава Украинской федерации каратэ Левчук

Сергей Левчук победил в конкурсе на должность главы Госагентства по вопросам спорта.

Глава Украинской федерации карате Сергей Левчук возглавит новосозданное Государственное агентство спорта.

Читайте такжеГончарук из-за коронавируса просит Минздрав проинструктировать спортсменов перед Олимпиадой-2020

Об этом в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Левчук стал победителем конкурса на эту должность.

По словам Бородянского, всего в конкурсе принимало участие 27 кандидатов.

Бородянский также подчеркнул, что главным приоритетом в работе агентства будет реализация политик МКМС, в частности, качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, реформа спорта, обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря, строительство современной спортивной инфраструктуры и другое.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Бородянский выступил против разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.