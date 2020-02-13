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Президент клуба устроил массовую драку на льду в матче Украинской хоккейной лиги (видео)

23:02, 13 февраля 2020
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Днепр одержал разгромную победу / фото: uhl.ua

Об этом сообщил официальный сайт УХЛ.

Столкновение, которое переросло в массовую драку в концовке матча, начал президент "Ледяных Волков" Андрей Хапков. Он одновременно является вратарем команды.

Суммарно за потасовку игроки обеих команд получили 64 минуты штрафа. Стоит отметить, что "Ледяные Волки" потерпели поражение со счетом 2:8.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в январе массовая драка произошла в еще одном матче УХЛ.

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