Хоккеисты устроили массовую драку в матче УХЛ (видео)
12:11, 16 января 2020Другое
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Хоккеисты подрались в матче между "Кременчуком" и "Днепром".
Драка в матче Кременчук - Днепр / фото: УХЛ
В центральном матче 28-го тура Украинской хоккейной лиги между "Кременчуком" и "Днепром" (3:2) хоккеисты устроили на льду массовую драку.
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Соперники сцепились в третьем периоде у ворот "Кременчука". Сперва в драке принимало участие несколько игроков, но затем она перешла в очную дуэль Вадима Хрипшенца и Сергея Кузьмика. Их бой пришлось останавливать судьям.
УНИАН ранее также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.
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