Хоккеисты устроили массовую драку в матче УХЛ (видео)

Хоккеисты подрались в матче между "Кременчуком" и "Днепром".

В центральном матче 28-го тура Украинской хоккейной лиги между "Кременчуком" и "Днепром" (3:2) хоккеисты устроили на льду массовую драку.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Соперники сцепились в третьем периоде у ворот "Кременчука". Сперва в драке принимало участие несколько игроков, но затем она перешла в очную дуэль Вадима Хрипшенца и Сергея Кузьмика. Их бой пришлось останавливать судьям.

УНИАН ранее также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.