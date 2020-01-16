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Хоккеисты устроили массовую драку в матче УХЛ (видео)

12:11, 16 января 2020
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Драка в матче Кременчук - Днепр / фото: УХЛ

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Соперники сцепились в третьем периоде у ворот "Кременчука". Сперва в драке принимало участие несколько игроков, но затем она перешла в очную дуэль Вадима Хрипшенца и Сергея Кузьмика. Их бой пришлось останавливать судьям.

УНИАН ранее также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.

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