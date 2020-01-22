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Баскетбольный матч в США завершился массовой дракой (видео)

11:42, 22 января 2020
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Разборка продолжалась несколько минут / фото: sportingnews.com

На последних секундах поединка форвард "Джейхоукс" совершил блок броска соперника, но не ограничился этим и что-то сказал оппоненту. К разборке подключились другие участники матча и началась масштабная потасовка.

Спустя несколько минут судьям и тренерам удалось успокоить баскетболистов. "Канзас Джейхоукс" в итоге одержал победу со счетом 81:60.

Видео опубликовал YouTube-канал PSC Highlights.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист Михайлюк провел свой лучший матч в НБА.

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