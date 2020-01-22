Баскетбольный матч в США завершился массовой дракой (видео)

Судьям и тренерам с трудом удалось успокоить игроков.

Массовой дракой завершился матч между "Канзас Джейхоукс" и "Канзас Стэйт Уайлдкэтс" в NCAA - главном студенческом первенстве в США.

На последних секундах поединка форвард "Джейхоукс" совершил блок броска соперника, но не ограничился этим и что-то сказал оппоненту. К разборке подключились другие участники матча и началась масштабная потасовка.

Спустя несколько минут судьям и тренерам удалось успокоить баскетболистов. "Канзас Джейхоукс" в итоге одержал победу со счетом 81:60.

Видео опубликовал YouTube-канал PSC Highlights.

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