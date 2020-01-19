Обновил рекорд: украинский баскетболист Михайлюк провел свой лучший матч в НБА (видео)

Святослав Михайлюк помог своей команде одержать разгромную победу.

Украинец Святослав Михайлюк провел свой самый результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок выступает за "Дейтройт Пистонз".

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В поединке против "Атланты" 22-летний баскетболист обновил свой личный рекорд, набрав 25 очков за 28 минут на площадке. Также в его активе 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

"Детройт" в итоге одержал победу со счетом 136:103.

Прошлым рекордом Михайлюка было 21 очко в игре с "Бостоном" 16 января.

Обзор действий украинца опубликовал YouTube-канал DownToBuck.

УНИАН ранее также сообщал о результативной игре украинца Алексея Леня за "Атланту".