Украинская каратистка завоевала золото на престижном турнире в Токио
13:07, 08 сентября 2019Другое
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Бронзовым призером соревнований стал украинец Станислав Горуна.
Анжелика Терлюга стала лучшей в весе до 55 кг / фото: НОК Украины
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Premier League в Токио.
Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.
Терлюга стала лучшей в весовой категории до 55 кг. В финале украинка победила Вен Цзю-Юн из Тайбэя - 3:1.
Еще одну медаль Украине принес Станислав Горуна, который стал бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала медаль на финальном этапе "Бриллиантовой лиги".
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