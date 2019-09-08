Украинская каратистка завоевала золото на престижном турнире в Токио

Бронзовым призером соревнований стал украинец Станислав Горуна.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Premier League в Токио.

Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.

Терлюга стала лучшей в весовой категории до 55 кг. В финале украинка победила Вен Цзю-Юн из Тайбэя - 3:1.

Еще одну медаль Украине принес Станислав Горуна, который стал бронзовым призером в весовой категории до 75 кг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала медаль на финальном этапе "Бриллиантовой лиги".