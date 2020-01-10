Хоккеист Белого Барса забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ (видео)
14:44, 10 января 2020Другое
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Для того, чтобы открыть счет, понадобилось всего 9 секунд.
Владимир Алексюк установил новый рекорд / uhl.ua
Защитник "Белого Барса" Владимир Алексюк в матче против "Кременчука" (4:10) забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
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Алексюк открыл счет уже на 9-й секунде матча, отправив шайбу в ворота мощным броском от синей линии.
Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года. Тогда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" Андрей Татаренко отличился на 13-й секунде.
Видео гола Алексюка опубликовано на официальном канале УХЛ в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку.
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