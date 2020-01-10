Хоккеист Белого Барса забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ (видео)

Для того, чтобы открыть счет, понадобилось всего 9 секунд.

Защитник "Белого Барса" Владимир Алексюк в матче против "Кременчука" (4:10) забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

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Алексюк открыл счет уже на 9-й секунде матча, отправив шайбу в ворота мощным броском от синей линии.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года. Тогда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" Андрей Татаренко отличился на 13-й секунде.

Видео гола Алексюка опубликовано на официальном канале УХЛ в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в матче НХЛ вратарь забросил шайбу через всю площадку.