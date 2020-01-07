Стал известен состав сборной Украины по теннису на матчи Кубка Федерации

Украинки будут соревноваться 3-8 февраля в эстонском Таллинне.

Федерация Тенниса Украины объявила официальную заявку женской сборной Украины на февральские матчи Кубка Федерации.

Украинки будут соревноваться в Первой группе Евро-Африканской зоны, матчи состоятся 3-8 февраля в эстонском Таллине, сообщается на странице ФТУ в Facebook.

Национальную сборную Украины на турнире будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитаном команды остается Михаил Филима.

Потенциальными соперниками нашей сборной являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция. Участники будут разбиты на две подгруппы - по 4 и 3 команды.

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Тем временем в городе Эш-сюр-Альзетти (Люксембург) будут соревноваться представители Люксембурга, Польши, Сербии, Словении, Швеции и Турции. Они будут разбиты на две подгруппы по 3 команды.

Победители подгрупп сыграют со вторым местом других подгрупп и определят тех, кто выйдет в плей-офф.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская теннисистка Катерина Бондаренко на турнире WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне на стадии 1/8 финала обыграла хозяйку турнира, сороковую ракетку мира Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал.