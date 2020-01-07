Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал на турнире WTA в Китае
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко на турнире WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне на стадии 1/8 финала обыграла хозяйку турнира, сороковую ракетку мира Чжан Шуай 7:6 (10-8), 6:3.
Поединок продолжался 1 час 34 минуты. За это время украинка единожды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк, передает lb.ua.
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Примечательно, что восьмая сеяная на турнире Шуай имела 8 брейк-пойнтов, но ни один из них не сумела реализовать.
Соперницей Бондаренко по четвертьфиналу будет представительница Чехии Кристина Плишкова.
Отмечается, что для опытной украинки это первый четвертьфинал турниров WTA International с сентября 2017 года.
Ранее УНИАН сообщал, что Катерина Бондаренко успешно стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 775 тысяч долларов.