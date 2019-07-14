Украинская теннисистка Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере (фото)

Катарина Завацкая стала лучшей во Франции.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала чемпионкой турнира ITF с призовым фондом 100 000 долларов во французском Контрексевиле.

19-летняя украинка в финале встречалась с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери и сумела победить в двух сетах - 6:4, 6:4.

По ходу встречи Катарина дважды подала навылет и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

Таким образом, Завацкая завоевала крупнейший титул в карьере, который стал для нее шестым. Украинка после этого успеха дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, в котором займет 133-ю позицию.

УНИАН также сообщал, что украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона.