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Украинская теннисистка Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере (фото)

18:42, 14 июля 2019
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Катарина Завацкая / REUTERS

19-летняя украинка в финале встречалась с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери и сумела победить в двух сетах - 6:4, 6:4.

По ходу встречи Катарина дважды подала навылет и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

Таким образом, Завацкая завоевала крупнейший титул в карьере, который стал для нее шестым. Украинка после этого успеха дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, в котором займет 133-ю позицию.

УНИАН также сообщал, что украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона.

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Теги: #теннис#Катарина Завацкая