Украинская теннисистка Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере (фото)
Украинская теннисистка Катарина Завацкая стала чемпионкой турнира ITF с призовым фондом 100 000 долларов во французском Контрексевиле.
19-летняя украинка в финале встречалась с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери и сумела победить в двух сетах - 6:4, 6:4.
По ходу встречи Катарина дважды подала навылет и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.
🏆🇺🇦 Катарина Завацкая выиграла крупнейший титул в карьере, став чемпионкой 100-тысячника ITF во Франции @grandestopen88 👏🏻👏🏻👏🏻 ⠀ Катарина вторую неделю подряд побеждает на турнирах ITF, а всего это ее шестой профессиональный титул в карьере💪🏻 ⠀ Завтра Катарина обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA поднявшись на 133-е место 🙌🏻 ⠀ #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Zavatska #tennis #tennislove #tennislife #ITF #WTA
Таким образом, Завацкая завоевала крупнейший титул в карьере, который стал для нее шестым. Украинка после этого успеха дебютирует в топ-150 мирового рейтинга, в котором займет 133-ю позицию.
УНИАН также сообщал, что украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона.