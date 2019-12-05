Удары Свитолиной и Козловой вошли в подборку лучших по итогам 2019 года (видео)

Украинки попали в список мастеров удара "свечкой".

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Козлова попали в подборку лучших ударов "свечкой" по итогам 2019 года в женском Туре.

Видео опубликовано пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина нанесла классный удар за спину американке Софии Кенин, а Козлова огорчила еще одну представительницу США Алисон Риск.

Стоит отметить, что в первая ракетка Украины дважды попала в подборку и в качестве "жертвы" Кенин.

Cвитолина завершила 2019 год в статусе шестой ракетки мира. Козлова является 92-м номером в рейтинге WTA.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская начала сотрудничество с бывшим тренером экс-первой ракетки мира.