Удары Свитолиной и Козловой вошли в подборку лучших по итогам 2019 года (видео)
12:14, 05 декабря 2019Другое
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Украинки попали в список мастеров удара "свечкой".
Элина Свитолина / REUTERS
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Козлова попали в подборку лучших ударов "свечкой" по итогам 2019 года в женском Туре.
Видео опубликовано пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свитолина нанесла классный удар за спину американке Софии Кенин, а Козлова огорчила еще одну представительницу США Алисон Риск.
Стоит отметить, что в первая ракетка Украины дважды попала в подборку и в качестве "жертвы" Кенин.
Cвитолина завершила 2019 год в статусе шестой ракетки мира. Козлова является 92-м номером в рейтинге WTA.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская начала сотрудничество с бывшим тренером экс-первой ракетки мира.
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