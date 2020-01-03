"Придумайте подпись": Свитолина с парнем повеселили болельщиков забавным фото
21:46, 03 января 2020Другое
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Украинская теннисистка сфотографировалась с топором в руках.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото: instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис повеселили болельщиков свежим фото в Instagram.
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Снимок был опубликован на совместной странице Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life. На фото украинка с улыбкой держит топор, а француз выглядит испуганно-удивленным.
"Что значит, я не выиграю матч?", - говорится в подписи к фото.
Также пара предложила фанатам придумать свою подпись.
"Ты выиграешь, ты выиграешь!", "Время для новой стрижки, Гаэль", "Веди себя хорошо, Гаэль", "Если Гаэль не сделает предложение в этом году...", - комментируют подписчики.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина показала, как занимается йогой с Монфисом.
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