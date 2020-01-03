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"Придумайте подпись": Свитолина с парнем повеселили болельщиков забавным фото

21:46, 03 января 2020
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото: instagram.com/g.e.m.s.life

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Снимок был опубликован на совместной странице Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life. На фото украинка с улыбкой держит топор, а француз выглядит испуганно-удивленным.

"Что значит, я не выиграю матч?", - говорится в подписи к фото. 

Также пара предложила фанатам придумать свою подпись.

"Ты выиграешь, ты выиграешь!", "Время для новой стрижки, Гаэль", "Веди себя хорошо, Гаэль", "Если Гаэль не сделает предложение в этом году...", - комментируют подписчики.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина показала, как занимается йогой с Монфисом.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина