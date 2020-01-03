"Придумайте подпись": Свитолина с парнем повеселили болельщиков забавным фото

Украинская теннисистка сфотографировалась с топором в руках.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис повеселили болельщиков свежим фото в Instagram.

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Снимок был опубликован на совместной странице Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life. На фото украинка с улыбкой держит топор, а француз выглядит испуганно-удивленным.

"Что значит, я не выиграю матч?", - говорится в подписи к фото.

Также пара предложила фанатам придумать свою подпись.

"Ты выиграешь, ты выиграешь!", "Время для новой стрижки, Гаэль", "Веди себя хорошо, Гаэль", "Если Гаэль не сделает предложение в этом году...", - комментируют подписчики.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина показала, как занимается йогой с Монфисом.