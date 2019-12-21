С видом на море: Свитолина показала, как занимается йогой вместе с бойфрендом
20:05, 21 декабря 2019Другое
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Украинская теннисистка готовится к новому сезону в Дубае.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Дубае / фото: instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, теннисист Гаэль Монфис порадовали подписчиков свежими фото.
Свитолина и Монфис, которые готовятся к сезону в Дубае, показали, как занимаются йогой.
В совместном аккаунте пары в Instagram появилось фото, на котором украинка и француз занимаются йогой на балконе отеля.
Еще одно фото Свитолина разместила в личном аккаунте. "Занимаюсь йогой или измеряю комнату?", - пошутила украинка.
Отметим, что новый сезон Свитолина откроет на турнире в Брисбене, который стартует 6 января.
УНИАН ранее также сообщал о том, что тренером Свитолиной стал известный теннисист.
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