Украинская теннисистка Ястремская начала сотрудничество с бывшим тренером экс-первой ракетки мира

Вторая ракетка Украины объявила о начале работы с новым тренером.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о начале сотрудничества с новым тренером. Им стал немецкий специалист Саша Бажин.

Об этом Ястремская сообщила в Facebook.

"Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!", - написала Ястремская.

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35-летний Бажин ранее с 2017 по 2019 годы работал с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой. Под руководством Бажина японка выиграла US Open-2018 и Australian Open-2019. По итогам 2018 года он был признан лучшим тренером года по версии WTA.

Бажин также сотрудничал с Кристиной Младенович и был спарринг-партнером Серены Уильямс и Слоан Стивенс.

Напомним, 19-летняя Ястремская завершила сезон на 22-й позиции в рейтинге WTA. В 2019 году украинка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в 2019 году заработала рекордные призовые.