Женская сборная Украины завоевала бронзу Кубка мира по фехтованию
21:52, 24 ноября 2019Другое
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Украинки дошли до полуфинала.
Украинки уступили только в полуфинале / фото: FIE
Женская сборная Украины завоевала командную бронзу Кубка мира во французском Орлеане.
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В состав команды входили Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.
В 1/16 финала украинки без проблем одолели Узбекистан - 44:33. Следующими соперницами сборной Украины были японки и также удалось победить довольно уверенно - 45:39.
Самым сложным из победных противостояний был четвертьфинал против Франции - 45:44. Сначала Харлан победила Манон Брюне и сделала счет 39:40, а затем победу вырвала Комащук.
В полуфинале Украина встречалась с кореянками и до последнего боролась, но уступила - 43:45.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский шпажист победил россиянина и выиграл этап Кубка мира.
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