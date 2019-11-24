Женская сборная Украины завоевала бронзу Кубка мира по фехтованию

Украинки дошли до полуфинала.

Женская сборная Украины завоевала командную бронзу Кубка мира во французском Орлеане.

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В состав команды входили Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

В 1/16 финала украинки без проблем одолели Узбекистан - 44:33. Следующими соперницами сборной Украины были японки и также удалось победить довольно уверенно - 45:39.

Самым сложным из победных противостояний был четвертьфинал против Франции - 45:44. Сначала Харлан победила Манон Брюне и сделала счет 39:40, а затем победу вырвала Комащук.

В полуфинале Украина встречалась с кореянками и до последнего боролась, но уступила - 43:45.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский шпажист победил россиянина и выиграл этап Кубка мира.