20-летний баскетболист установил невероятный рекорд в НБА (видео)

Словенец Лука Дончич побил достижение легендарного Леброна Джеймса.

Словенский защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич установил новый рекорд НБА в матче регулярного чемпионата против "Голден Стэйт" (142:94).

Дончич сделал трипл-дабл (10 и больше очков по трем разным статистическим показателям) всего за 26 минут на паркете, что является рекордным результатом. На счету словенского вундеркинда - 35 очков, 11 результативных передач и 10 подборов.

Предыдущий рекорд принадлежал одному из лучших баскетболистов мира Леброну Джеймсу, который в марте этого года оформил трипл-дабл за 28 минут.

Дончич также стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-даблы как минимум с 35 набранными очками в двух играх подряд.

Интересно, что за первую четверть матча словенский защитник набрал 22 очка, 5 подборов и 5 передача - больше, чем вся команда соперника, по всем трем показателям. Дончич стал первым за 16 лет баскетболистом в НБА, который превзошел команду соперника по трем ключевым статистическим показателям за одну четверть.

Видео было опубликовано на официальном канале НБА в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Алексей Лень провел свой лучший матч в текущем сезоне НБА.