Украинец Лень провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)

При этом команда центрового потерпела поражение.

Украинский баскетболист Алексей Лень провел свой самый результативный матч в текущем сезоне НБА.

В составе "Атланты" центровой оформил дабл-дабл в поединке против "Финикса" - своей бывшей команды.

Лень набрал 21 очко и сделал 10 подборов. Украинец во второй раз подряд появился на площадке со скамейки запасных. Несмотря на уверенное выступление Алексея, "Атланта" потерпела поражение со счетом 112:128.

Обзор действий центрового в минувшей игре опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

В среднем за матч в нынешнем сезоне Алексей набирает 6,7 очка, а также делает 5,2 подбора и 1,4 блок-шота.

УНИАН ранее сообщал о том, что 17 очков Леня помогли "Атланте" одержать выездную победу над "Денвером" в НБА.