Украинец Лень провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)
10:10, 15 ноября 2019Другое
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При этом команда центрового потерпела поражение.
Алексей Лень с мячом / REUTERS
Украинский баскетболист Алексей Лень провел свой самый результативный матч в текущем сезоне НБА.
В составе "Атланты" центровой оформил дабл-дабл в поединке против "Финикса" - своей бывшей команды.
Лень набрал 21 очко и сделал 10 подборов. Украинец во второй раз подряд появился на площадке со скамейки запасных. Несмотря на уверенное выступление Алексея, "Атланта" потерпела поражение со счетом 112:128.
Обзор действий центрового в минувшей игре опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.
В среднем за матч в нынешнем сезоне Алексей набирает 6,7 очка, а также делает 5,2 подбора и 1,4 блок-шота.
УНИАН ранее сообщал о том, что 17 очков Леня помогли "Атланте" одержать выездную победу над "Денвером" в НБА.
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