Формула-1: пилот Ред Булл выиграл Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен стал победителем предпоследней гонки сезона.

В Бразилии прошел предпоследний этап чемпионата Формулы-1 сезона 2019. Победу на Гран-при Бразилии одержал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик стартовал с поул-позиции и пришел к финишу первым.

Вторым финишировал 23-летний Пьер Гасли из "Торо Россо", который стал самым молодым французом, когда-либо поднимавшимся на подиум Формулы-1.

Третьим финишную черту пересек Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который досрочно стал чемпионом еще по итогам прошлого этапа.

Стоит отметить, что оба пилота "Феррари" Себастьян Феттель и Шарль Леклер не смогли завершить гонку. Из-за этого Феттель лишился шансов на то, чтобы завершить сезон в тройке лучших. Также не сумел финишировать один из лидеров чемпионата Валттери Боттас из "Мерседеса".

В личном зачете у Хэмилтона 396 очков, у Боттаса - 314, а у Ферстаппена - 260.

Гран-при Бразилии. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 1:33.14,678

2. Пьер Гасли (Франция, "Торо Россо") - отставание 6,077

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 6,139

4. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 8,896

5. Кими Райкконен (Финляндия, "Альфа Ромео") - 9,452

6. Антонио Джовинацци (Италия, "Альфа Ромео") - 10,201

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 10,541

8. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 11,204

9. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 11,529

10. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 11,931

Как сообщал УНИАН, на Гран-при США победу одержал Хэмилтон.