До рекорда Шумахера - один титул: Хэмилтон стал шестикратным чемпионом Формулы-1

Британский гонщик гарантировал себе досрочное чемпионство по итогам Гран-при США.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом Формулы-1.

Хэмилтон досрочно гарантировал себе чемпионский титул по итогам Гран-при США. Британец пришел к финишу вторым и за две гонки до завершения чемпионата стал недосягаем для преследователей.

Хэмилтон вышел на единоличное второе место по количеству титулов в истории Формулы-1, опередив Хуана Мануэля Фанхио. До повторения рекорда легендарного Михаэля Шумахера британцу остается завоевать один титул.

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Победу на Гран-при США одержал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас. Третьим финишную черту пересек представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

В личном зачете у Хэмилтона 381 очко, у Боттаса - 314, а третье место занимает гонщик "Феррари" Шарль Леклер (249).

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 695 очков, у "Феррари" - 479, а у "Ред Булл" - 366.

Как сообщал УНИАН, Хэмилтон одержал победу на предыдущем этапе чемпионата - Гран-при Мексики.