Титул "главного засранца": в UFC представили оригинальный чемпионский пояс с черными бриллиантами (фото)

Организация решила поднять шум после заявления одного из бойцов.

В Нью-Йорке презентовали совершенно новый чемпионский пояс UFC - The Baddest Motherfucker.

"Титул главного засранца" (BMF) достанется победителю главного поединка шоу UFC 244 между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем.

В августе Диас после трехлетнего перерыва вернулся в октагон на UFC 241, а после своего боя заявил:

"Титул главного засранца в этой игре принадлежит мне. Надо сделать такой пояс как можно скорее и я буду защищать его против Масвидаля. Если он захочет стать главным засранцем, то мы сразимся за такой титул. Но сейчас он мой".

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на это заявление и зарегистрировал торговую марку BMF. За сутки до боя новый пояс был представлен. Это практически точная копия титула чемпиона UFC, но с надписью BMF и черными бриллиантами. Это самый дорогой пояс организации - его цена составляет 50 тысяч долларов.

Шоу UFC 244 пройдет грядущей ночью в Нью-Йорке.

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