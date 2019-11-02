Звезда UFC Макгрегор заплатит штраф за нападение на посетителя паба

В суде Макгрегор извинился перед жертвой - 50-летним Дезмондом Кегом.

Бывший чемпион UFC, ирландец Конор МакГрегор заплатит штраф в тысячу евро за нападение на пожилого мужчину в дублинском пабе.

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Как сообщает Irish Mirror, в суде Макгрегор извинился перед жертвой - 50-летним Дезмондом Кегом.

Напомним, в апреле этого года экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор напал на пожилого посетителя паба в Дублине.

Макгрегор в компании друзей посетил заведение Marble Arch Pub, в котором вел себя очень шумно и начал заказывать всем виски Proper Twelve. Стоит отметить, что данной маркой владеет сам Конор.

Один из пожилых посетителей паба несколько раз отказался пить алкоголь от Макгрегора, на что боец отреагировал неадекватно и нанес удар по голове незнакомцу. Друзья сразу вытащили спортсмена из бара.