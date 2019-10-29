Женский Химик впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
22:55, 29 октября 2019Другое
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Украинская команда преодолела квалификацию турнира.
Химик попал в группу C / фото: cev.lu
Волейболистки южненского "Химика" впервые в истории вышли в групповой турнир Лиги чемпионов CEV.
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В первом матче квалификации против чешского "Оломоуца" украинки одержали победу - 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13). В ответном поединке дома "Химик" уступил - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15).
Судьбу путевки в групповой этап решал "золотой сет", который остался за командой из Южного - 15:13.
В групповом этапе Лиги чемпионов "Химик" стартует в декабре. В группе С украинцы сыграют с итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом".
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по волейболу.
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