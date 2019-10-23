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"Люблю котлеты по-киевски": звезда UFC Макгрегор посетил Украину (фото, видео)

09:49, 23 октября 2019
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Конор Макгрегор в Киеве / фото: parimatch.ua

Макгрегор прилетел в Украину накануне и пообщался со СМИ на пресс-конференции. Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, ирландец попробовал каравай, а также оставил свой автограф.

"Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил - большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует. Украинский спорт, в частности бокс - это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие - настоящие звезды и профессионалы", - сказал Макгрегор, передает iSport.ua.

"Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня", - признался Макгрегор, которого цитирует Tribuna.com.

Ирландец также отметил, что хотел бы посетить матч "Шахтера":

"Знаю "Шахтер", ведь они играют в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити" и других команд. Ни разу не видел их матча, но мы что-то придумаем, чтобы это исправить".

фото: parimatch.ua

С Макгрегором в Киеве сфотографировался чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк. Соответствующее фото он разместил в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее Макгрегор извинился за то, что ударил пожилого посетителя паба.

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Теги: #Конор МакГрегор