"Люблю котлеты по-киевски": звезда UFC Макгрегор посетил Украину (фото, видео)

Ирландский боец назвал украинский бокс "феноменом", а также отведал каравай.

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор посетил Киев.

Макгрегор прилетел в Украину накануне и пообщался со СМИ на пресс-конференции. Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, ирландец попробовал каравай, а также оставил свой автограф.

"Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил - большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует. Украинский спорт, в частности бокс - это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие - настоящие звезды и профессионалы", - сказал Макгрегор, передает iSport.ua.

"Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня", - признался Макгрегор, которого цитирует Tribuna.com.

Ирландец также отметил, что хотел бы посетить матч "Шахтера":

"Знаю "Шахтер", ведь они играют в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити" и других команд. Ни разу не видел их матча, но мы что-то придумаем, чтобы это исправить".

С Макгрегором в Киеве сфотографировался чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк. Соответствующее фото он разместил в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее Макгрегор извинился за то, что ударил пожилого посетителя паба.