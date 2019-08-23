"Я был не прав": экс-чемпион UFC Макгрегор извинился за то, что ударил пожилого посетителя паба

Ирландский боец заявил, что возместил ущерб.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент в одном из ирландских пабов, в ходе которого он ударил пожилого посетителя по лицу за отказ выпить виски.

В интервью ESPN Макгрегор выразил сожаление в связи с инцидентом, который, по его словам, произошел еще в апреле.

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"Я был не прав... Этот человек заслуживал того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в пабе, не заканчивая день таким образом. Я пытался загладить свою вину, и сделал это тогда. Но это не имеет значения. Я допустил ошибку и несу за это ответственность", - сказал Макгрегор.

"Я не такой. Я не для этого увлекся боевыми искусствами. Причина, по которой я пришел в этот спорт - защищать людей от подобных сценариев", - добавил ирландец.

"Это было абсолютно недопустимое поведение с моей стороны", - подытожил Макгрегор.

УНИАН ранее также сообщал о том, что после нашумевшего видео из паба виски Макгрегора слили в унитаз.