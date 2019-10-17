Экс-первая ракетка Украины Долгополов вернется на корт в 2020 году

Украинский теннисист в начале года выступит на турнире в Дохе.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов вернется на корт в начале 2020 года.

Об этом в Twitter сообщил журналист Михал Самульски.

Ожидается, что, если все пойдет по плану, то 30-летний Долгополов выступит на турнире в Дохе, а также на Australian Open.

Украинский теннисист будет использовать так называемый "защищенный" рейтинг, который используется для допуска на турниры ATP игрока, пропустившего не менее полугода из-за травмы.

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В предыдущий раз Долгополов выходил на корт на турнирах еще в мае 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в Риме, после чего не мог выступать из-за травм. В июле этого года он перенес уже вторую операцию на кисти, а в сентябре вернулся к тренировкам.

Напомним, наивысшим достижением Долгополова было 13-е место в рейтинге ATP.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская покинула турнир в России.