Украинка Ястремская покинула турнир в России
17:22, 16 октября 2019Другое
122 0
Украинская теннисистка в матче 1/8 финала уступила сопернице из Бельгии.
Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Кубке Кремля / фото: Tennis Australia
Украинка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал на Кубке Кремля.
Вторая ракетка Украины и 28-я ракетка мира в матче второго круга проиграла бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс, которая в рейтинге WTA занимает 120-е место.
Читайте такжеУкраинка Ястремская с победы над россиянкой стартовала на Кубке Кремля (видео)
Матч продолжался чуть больше двух часов и завершился поражением Ястремской в трех сетах - 3:6, 6:3, 3:6.
На Кубке Кремля также выступит украинка Элина Свитолина, которая стартует на турнире со второго раунда.
Как сообщал УНИАН, Свитолина заявила, что надеется выиграть Кубок Кремля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter