Украинка Ястремская покинула турнир в России

Украинская теннисистка в матче 1/8 финала уступила сопернице из Бельгии.

Украинка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал на Кубке Кремля.

Вторая ракетка Украины и 28-я ракетка мира в матче второго круга проиграла бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс, которая в рейтинге WTA занимает 120-е место.

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Матч продолжался чуть больше двух часов и завершился поражением Ястремской в трех сетах - 3:6, 6:3, 3:6.

На Кубке Кремля также выступит украинка Элина Свитолина, которая стартует на турнире со второго раунда.

Как сообщал УНИАН, Свитолина заявила, что надеется выиграть Кубок Кремля.