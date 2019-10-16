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Украинка Ястремская покинула турнир в России

17:22, 16 октября 2019
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Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Кубке Кремля / фото: Tennis Australia

Вторая ракетка Украины и 28-я ракетка мира в матче второго круга проиграла бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс, которая в рейтинге WTA занимает 120-е место.

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Матч продолжался чуть больше двух часов и завершился поражением Ястремской в трех сетах - 3:6, 6:3, 3:6.

На Кубке Кремля также выступит украинка Элина Свитолина, которая стартует на турнире со второго раунда.

Как сообщал УНИАН, Свитолина заявила, что надеется выиграть Кубок Кремля.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская