Свитолина в упорной борьбе прошла китаянку на турнире в Пекине (видео)

Украинка сумела выйти в третий раунд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором круге на турнире Premier Mandatory в Пекине (призовой фонд - $ 8,285,274).

Соперницей украинки была местная теннисистка - 48-я ракетка мира Ван Яфань.

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. Свитолина победила по итогам двух сетов - 7:6 (5), 7:6 (1).

Украинка за матч осуществила 4 брейка, отдав столько же подач сопернице, а также совершила 6 эйсов при 1 двойной ошибке. Для теннисисток это был второй очный поединок - первый Свитолина проиграла на турнире в Майами весной.

В третьем раунде Свитолина сыграет с победительницей матча София Кенин (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия).

УНИАН ранее сообщал, что Ястремская уступила восьмой ракетке мира и покинула турнир в Пекине.