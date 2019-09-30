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Свитолина в упорной борьбе прошла китаянку на турнире в Пекине (видео)

15:04, 30 сентября 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Соперницей украинки была местная теннисистка - 48-я ракетка мира Ван Яфань.

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. Свитолина победила по итогам двух сетов - 7:6 (5), 7:6 (1). 

Украинка за матч осуществила 4 брейка, отдав столько же подач сопернице, а также совершила 6 эйсов при 1 двойной ошибке. Для теннисисток это был второй очный поединок - первый Свитолина проиграла на турнире в Майами весной.

В третьем раунде Свитолина сыграет с победительницей матча София Кенин (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия).

УНИАН ранее сообщал, что Ястремская уступила восьмой ракетке мира и покинула турнир в Пекине.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина