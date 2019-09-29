Киев-Баскет не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА

Украинский клуб в двухматчевом противостоянии проиграл испанскому "Бургосу".

Украинский "Киев-Баскет" не сумел преодолеть квалификацию Лиги чемпионов ФИБА. Во втором отборочном раунде украинский клуб дважды проиграл представителю Испании "Бургосу".

После поражения в домашней встрече со счетом 83:86 подопечные Айнарса Багатскиса разгромно проиграли на выезде - 62:96.

"Бургос" (Испания) – "Киев-Баскет" (Украина) – 96:62 (26:20, 28:11, 21:13, 16:18)

Самым результативным в составе "Киев-Баскета" стал Деон Эдвин, который набрал 18 очков.

Таким образом, "Киев-Баскет" попал в турнир рангом ниже - Кубок Европы ФИБА, где его соперниками будут "Цмоки-Минск" (Беларусь), "Левски" (Болгария) и победитель пары "Борисфен" (Беларусь) - "Днепр" (Украина).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу.