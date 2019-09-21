В двухматчевом противостоянии днепряне обыграли "Химик".

"Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020. По сумме двух встреч подопечные Дениса Журавлева обыграли южненский "Химик".

В первой встрече "Днепр" уверенно обыграл соперника со счетом 78:63. В ответной встрече на своей площадке днепряне уступили (82:85), однако преимущества, добытого в первом поединке, хватило, чтобы завоевать трофей.

Самым результативным игроком второго матча, а также MVP Суперкубка стал форвард Дмитрий Глебов, который набрал 18 очков, сделал 8 передач и 5 подборов.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Днепр" выиграл Кубок Украины, а "Химик" стал чемпионом страны.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Испании стала чемпионом мира по баскетболу, разгромив Аргентину.