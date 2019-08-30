В желтом и синем цветах: Ломаченко показал халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом (видео)

Халат украинского чемпиона вновь сделан из крокодиловой кожи.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко продемонстрировал халат, в котором выйдет на бой против британца Люка Кэмпбелла.

Халат сделан из крокодиловой кожи и выполнен в желто-синих цветах. На груди изображены два льва. Изготовил халат специально для Ломаченко немецкий модельер Филипп Плейн.

Отметим, что в похожем халате Ломаченко выходил на свой предыдущий бой против Энтони Кроллы.

Видео было опубликовано в Instagram Top Rank и lomus_official.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA и вакантный пояс WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что состоялась церемония взвешивания перед боем Ломаченко - Кэмпбелл.