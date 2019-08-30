Ломаченко оказался тяжелее Кэмпбелла за день до боя (фото, видео)
17:04, 30 августа 2019Бокс
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Состоялась церемония взвешивания перед боем за три титула.
В Лондоне состоялась церемония взвешивания перед боем за титулы по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).
Оба боксера успешно уложились в лимит легкого веса (61,2 кг). Ломаченко оказался немного тяжелее своего соперника. Вес украинца - 61 кг, вес Кэмпбелла - 60,8 кг.
В рамках церемонии взвешивания также состоялась традиционная дуэль взглядов.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Seconds Out.
Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа. Транслировать поединок будет телеканал "Интер".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.
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