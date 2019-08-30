Ломаченко оказался тяжелее Кэмпбелла за день до боя (фото, видео)

Состоялась церемония взвешивания перед боем за три титула.

В Лондоне состоялась церемония взвешивания перед боем за титулы по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Оба боксера успешно уложились в лимит легкого веса (61,2 кг). Ломаченко оказался немного тяжелее своего соперника. Вес украинца - 61 кг, вес Кэмпбелла - 60,8 кг.

В рамках церемонии взвешивания также состоялась традиционная дуэль взглядов.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Seconds Out.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа. Транслировать поединок будет телеканал "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.