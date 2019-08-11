Историческая победа: 13-летний украинец Середа выиграл чемпионат Европы по прыжкам в воду

Середа стал самым молодым чемпионом в истории соревнований.

13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл чемпионат Европы, который проходит в эти дни в Киеве.

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Украинец показал результат 488,85 балла в прыжках с десятиметровой вышки. В тройку призеров вошли француз Бенжамен Оффре (474,90) и россиянин Руслан Терновой (445,25).

Таким образом, Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду.

Алексей превзошел прошлый рекорд, который принадлежал британцу Томасу Дейли. Последний выиграл Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе в настоящий момент 13 лет и 7 месяцев.

Середа ранее уже квалифицировался на Олимпиаду-2020 в Токио.

Всего в активе сборной Украины семь медалей - три золота, три серебра и одна бронза. Команда стала второй в итоговом медальном зачете вслед за Россией (12 медалей).

УНИАН ранее сообщал, что украинки Кесарь и Письменская завоевали бронзу на ЧЕ в прыжках на трехметровом трамплине.