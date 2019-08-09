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Свитолина не смогла выйти в полуфинал крупного турнира в Торонто (видео)

21:32, 09 августа 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Свитолина, которая была посеяна под шестым номером, в четвертьфинале встречалась с американкой Софией Кенин. 

Теннисистки встречались во второй раз. В первом очном матче в Индиан-Уэллсе победила первая ракетка Украины в трех сетах. На этот раз Кенин сумела взять реванш и оформить выход в полуфинал в двух партиях - 7:6 (2), 6:4.

Обзор матча представил официальный YouTube-канал WTA.

Напомним, в 2017 году Свитолина уже побеждала на турнире в Торонто. Кроме того, два сезона подряд ей удавалось выходить минимум в полуфинал.

Кенин обыграла вторую подряд украинку в Канаде. На предыдущей стадии ей удалось выбить Даяну Ястремскую.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина