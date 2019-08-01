"Свидания для нас - роскошь": Свитолина рассказала об отношениях с французским теннисистом

Украинская теннисистка заявила, что Гаэль Монфис понимает ее "от и до".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась подробностями своей личной жизни, рассказав об отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом Свитолина рассказала в интервью JetSetter.ua.

"Честно говоря, мне гораздо легче встречаться со спортсменом, чем с человеком, далеким от спорта. Ведь Гаэль понимает меня "от и до", понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, он может поддержать меня, когда нужно и как нужно. Ведь турниры - это всегда стресс, и, если неправильно подойти к человеку, можно еще больше ее "накрутить", вместо того, чтобы помочь.

Более того, мы часто принимаем участие в одних и тех же соревнованиях и много путешествуем вместе. Потому что ждать вторую половинку из бесконечных поездок очень сложно, особенно учитывая то, что теннисный сезон - самый длинный в спорте: мы играем с января до конца октября, почти каждую неделю", - отметила Свитолина.

Читайте такжеМех и прозрачное белье: Свитолина поделилась откровенным фото

Теннисистка отметила, что на свидания пара ходит нечасто:

"У нас очень жесткий график, поэтому свидания для нас - роскошь, которую мы можем позволить себе крайне редко. Но когда удается найти свободный день, мы вырываемся в какое-то романтическое место и проводим время только вдвоем. Как-то у нас были соревнования в разных городах, и в перерыве мы встретились на 24 часа в Париже, чтобы прогуляться по его улочкам и вкусно поесть!".

Также Свитолина вспомнила, как начались их отношения с Монфисом:

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне.

Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть лишь на несколько дней".

Как сообщал УНИАН, в июле Свитолина вместе с Монфисом посетила Украину.