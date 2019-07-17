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Свитолина посетила Киев вместе со своим парнем (фото)

10:44, 17 июля 2019
Другое
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Гаэль Монфис и Элина Свитолина возобновили отношения в июне / фото: instagram.com/g.e.m.s.life

Пара поделилась фото с Майдана в своем совместном аккаунте в Instagram g.e.m.s.life.

"Привет из Киева", - подписали снимок Свитолина и Монфис.

"Элина, купи Гаэлю вышиванку, ему пойдет", "Ребята, вы крутые", "Так мило", "Шикарный вид", "Монфис, заезжай в Запорожье, примем хлебом и солью", - комментируют подписчики.

Pryvit from Kyiv 👋🏼 🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина побывала в родной для себя Одессе.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина