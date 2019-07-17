Свитолина посетила Киев вместе со своим парнем (фото)
10:44, 17 июля 2019Другое
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Первая ракетка Украины приехала в столицу Украины с теннисистом Гаэлем Монфисом.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина возобновили отношения в июне / фото: instagram.com/g.e.m.s.life
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина посетила Киев вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Пара поделилась фото с Майдана в своем совместном аккаунте в Instagram g.e.m.s.life.
"Привет из Киева", - подписали снимок Свитолина и Монфис.
"Элина, купи Гаэлю вышиванку, ему пойдет", "Ребята, вы крутые", "Так мило", "Шикарный вид", "Монфис, заезжай в Запорожье, примем хлебом и солью", - комментируют подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина побывала в родной для себя Одессе.
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