Свитолина посетила Киев вместе со своим парнем (фото)

Первая ракетка Украины приехала в столицу Украины с теннисистом Гаэлем Монфисом.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина посетила Киев вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара поделилась фото с Майдана в своем совместном аккаунте в Instagram g.e.m.s.life.

"Привет из Киева", - подписали снимок Свитолина и Монфис.

"Элина, купи Гаэлю вышиванку, ему пойдет", "Ребята, вы крутые", "Так мило", "Шикарный вид", "Монфис, заезжай в Запорожье, примем хлебом и солью", - комментируют подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина побывала в родной для себя Одессе.