Украина завоевала серебро чемпионата мира по фехтованию (видео)
22:20, 22 июля 2019Другое
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В решающем поединке украинцы уступили Франции.
Сборная Украины уступила только в финале / REUTERS
Мужская сборная Украины завоевала серебро в командной шпаге чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
В состав команды входили Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкарь.
На пути в финал украинцы были сильнее команд Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34), а в полуфинале уверенно разобрались с Китаем - 38:24.
В решающем поединке украинские шпажисты в напряженной борьбе уступили Франции - 37:45. Борьба шла до девятого раунда, в котором Анатолий Герей уступил Яннику Борелю - 2:10.
Ранее УНИАН сообщал, что украинка Харлан в шестой раз выиграла чемпионат мира по фехтованию.
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