Оригинальный протест: теннисист поменялся местами с судьей на Уимблдоне (видео)

Курьезный эпизод произошел в матче ветеранов.

Бывший французский теннисист Анри Леконт во время парного матча ветеранов на Уимблдоне повеселил публику вместе с судьей Джейми Кроусоном.

Леконт был возмущен судейством и в итоге заставил судью на вышке Джейми Кроусона выйти на корт, а сам занял его место.

В итоге теннисист разобрался с аппаратурой и комментировал каждый удар Кроусона, который выиграл несколько очков, после чего под смех трибун вернулся на место.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал Уимблдона.

Леконт является экс-пятой ракеткой мира и финалистом Ролан Гаррос-1988. Француз вместе с напарником Патриком Макинроем в итоге матч проиграли - 3:6, 5:7.

УНИАН ранее сообщал, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.