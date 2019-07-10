Оригинальный протест: теннисист поменялся местами с судьей на Уимблдоне (видео)
22:30, 10 июля 2019Другое
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Курьезный эпизод произошел в матче ветеранов.
Анри Леконт / REUTERS
Бывший французский теннисист Анри Леконт во время парного матча ветеранов на Уимблдоне повеселил публику вместе с судьей Джейми Кроусоном.
Леконт был возмущен судейством и в итоге заставил судью на вышке Джейми Кроусона выйти на корт, а сам занял его место.
В итоге теннисист разобрался с аппаратурой и комментировал каждый удар Кроусона, который выиграл несколько очков, после чего под смех трибун вернулся на место.
Видео опубликовал официальный YouTube-канал Уимблдона.
Леконт является экс-пятой ракеткой мира и финалистом Ролан Гаррос-1988. Француз вместе с напарником Патриком Макинроем в итоге матч проиграли - 3:6, 5:7.
УНИАН ранее сообщал, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
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