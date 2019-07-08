Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину

Анастасия Шаботова решила сменить страну в 13 лет.

Российская фигуристка Анастасия Шаботова приняла решение сменить спортивное гражданство на украинское.

Об этом стало известно из протокола заседания президиума Федерации фигурного катания Москвы. Решение по вопросу 13-летней спортсменки было принято единогласно.

Шаботова тренировалась у Светланы Пановой в московском клубе "Снежные барсы".

Девушка в январе стала фигуранткой громкого скандала, когда в соцсетях заявила, что для успешных выступлений в фигурном катании необходимо применять допинг, но делать это правильно.

Тогда расследование по данной ситуации проводила российская антидопинговая организация РУСАДА.

УНИАН ранее сообщал, что корейская фигуристка обвинила американку в умышленной травме.