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Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину

17:20, 08 июля 2019
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В январе Шаботова рассуждала о правильном допинге / фото: fsrussia.ru

Об этом стало известно из протокола заседания президиума Федерации фигурного катания Москвы. Решение по вопросу 13-летней спортсменки было принято единогласно.

Шаботова тренировалась у Светланы Пановой в московском клубе "Снежные барсы".

Девушка в январе стала фигуранткой громкого скандала, когда в соцсетях заявила, что для успешных выступлений в фигурном катании необходимо применять допинг, но делать это правильно. 

Тогда расследование по данной ситуации проводила российская антидопинговая организация РУСАДА. 

УНИАН ранее сообщал, что корейская фигуристка обвинила американку в умышленной травме.

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Теги: #фигурное катание