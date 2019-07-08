Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину
17:20, 08 июля 2019Другое
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Анастасия Шаботова решила сменить страну в 13 лет.
В январе Шаботова рассуждала о правильном допинге / фото: fsrussia.ru
Российская фигуристка Анастасия Шаботова приняла решение сменить спортивное гражданство на украинское.
Об этом стало известно из протокола заседания президиума Федерации фигурного катания Москвы. Решение по вопросу 13-летней спортсменки было принято единогласно.
Шаботова тренировалась у Светланы Пановой в московском клубе "Снежные барсы".
Девушка в январе стала фигуранткой громкого скандала, когда в соцсетях заявила, что для успешных выступлений в фигурном катании необходимо применять допинг, но делать это правильно.
Тогда расследование по данной ситуации проводила российская антидопинговая организация РУСАДА.
УНИАН ранее сообщал, что корейская фигуристка обвинила американку в умышленной травме.
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