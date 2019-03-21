Корейская фигуристка обвинила американку в умышленной травме во время ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл находится под подозрением в нанесении умышленного повреждения корейской коллеге Лим Ён Су на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).
Инцидент случился во время тренировочных прокатов перед короткой программой. Сторона корейской спортсменки обвиняет Белл в том, что та умышленно ударила Лим Ён Су коньком по ноге. В Международном союзе конькобежцев (ISU) начали расследование данного инцидента, сообщает Straits Times.
#eunsoolim#WC2019— the little picks (@thelittlepicks) 20 березня 2019 р.
190320 PR Practice pic.twitter.com/S1rCgKJWg3
Несмотря на травму, короткую программу на чемпионате мира Лим Ён Су завершила на пятом месте. Американка Белл заняла шестое место.
Выиграла короткую программу россиянка Алина Загитова. Украина не представлена в этом виде программы.