Корейская фигуристка обвинила американку в умышленной травме во время ЧМ

В Международном союзе конькобежцев (ISU) начали расследование инцидента.

Американская фигуристка Мэрайя Белл находится под подозрением в нанесении умышленного повреждения корейской коллеге Лим Ён Су на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

Инцидент случился во время тренировочных прокатов перед короткой программой. Сторона корейской спортсменки обвиняет Белл в том, что та умышленно ударила Лим Ён Су коньком по ноге. В Международном союзе конькобежцев (ISU) начали расследование данного инцидента, сообщает Straits Times.

Несмотря на травму, короткую программу на чемпионате мира Лим Ён Су завершила на пятом месте. Американка Белл заняла шестое место.

Выиграла короткую программу россиянка Алина Загитова. Украина не представлена в этом виде программы.