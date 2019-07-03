Нахамивший чемпионке президент ФВУ в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться (видео)

Александр Башенко дал интервью о конфликте с велогонщицей Анной Соловей пьяным.

Президент Федерации велоспорта Украины, который в Facebook нахамил чемпионке Европейских игр-2019 Анне Соловей, в нетрезвом виде дал интервью журналистке телеканала СТБ.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".

В ответ на замечание журналистки о том, что Башенко дает интервью пьяным, он ответил: "А вы что анализ брали?". На что корреспондент ответила, что чувствует от собеседника запах алкоголя, Башенко заявил: "Я тоже чувствую от вас запах алкоголя. Вы тоже врете? Так что, может, поцелуемся?".

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В интервью Башенко еще раз заявил, что сделает все, чтобы выгнать Соловей из сборной.

"Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил", - сказал Башенко.

"Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет", - добавил глава ФВУ.

Напомним, конфликт между Башенко и Соловей разгорелся в Facebook. Президент ФВУ грубо высказался в адрес спортсменки в ответ на ее замечание.

Как сообщал УНИАН, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Федерация велоспорта Украины не сможет разорвать контракт с Соловей, так как спортсменка заключала его с министерством.