Нахамивший чемпионке президент ФВУ в нетрезвом виде предложил журналистке поцеловаться (видео)
Президент Федерации велоспорта Украины, который в Facebook нахамил чемпионке Европейских игр-2019 Анне Соловей, в нетрезвом виде дал интервью журналистке телеканала СТБ.
Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".
В ответ на замечание журналистки о том, что Башенко дает интервью пьяным, он ответил: "А вы что анализ брали?". На что корреспондент ответила, что чувствует от собеседника запах алкоголя, Башенко заявил: "Я тоже чувствую от вас запах алкоголя. Вы тоже врете? Так что, может, поцелуемся?".
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В интервью Башенко еще раз заявил, что сделает все, чтобы выгнать Соловей из сборной.
"Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил", - сказал Башенко.
"Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет", - добавил глава ФВУ.
Напомним, конфликт между Башенко и Соловей разгорелся в Facebook. Президент ФВУ грубо высказался в адрес спортсменки в ответ на ее замечание.
Как сообщал УНИАН, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Федерация велоспорта Украины не сможет разорвать контракт с Соловей, так как спортсменка заключала его с министерством.