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Триумф каратистов: украинцы выиграли еще две золотые медали на Европейских играх-2019

18:52, 30 июня 2019
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Анита Серегина в финале выиграла у представительницы Словении / фото: НОК Украины

Обладателями золотых наград стали Анита Серегина и Станислав Горуна.

Серегина, которая выступает в категории кумите в весе до 61 кг, в финальной схватке со счетом 3:1 победила словенку Цашу Ристич.

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Горуна стал лучшим в категории кумите в весе до 75 кг. В финале украинец был сильнее Рафаэля Агаева из Азербайджана (4:0).

Серебряную награду также в кумите выиграла Анжелика Терлюга (весовая категория - 55 кг). В финале украинка уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой (3:4).

Таким образом, украинские каратисты завоевали пять медалей на Европейских играх. Днем ранее Валерий Чеботарь и Галина Мельник стали обладателями бронзовых наград.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские гимнасты в заключительный день Европейских игр-2019 завоевали семь наград.

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Теги: #каратэ#Станислав Горуна#Анжелика Терлюга#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019#Анита Серегина