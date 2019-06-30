Триумф каратистов: украинцы выиграли еще две золотые медали на Европейских играх-2019

Анита Серегина и Станислав Горуна стали победителями Европейских игр в Минске.

Украинские каратисты завоевали две золотые и одну серебряную медаль в заключительный день Европейских игр-2019 в Минске.

Обладателями золотых наград стали Анита Серегина и Станислав Горуна.

Серегина, которая выступает в категории кумите в весе до 61 кг, в финальной схватке со счетом 3:1 победила словенку Цашу Ристич.

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Горуна стал лучшим в категории кумите в весе до 75 кг. В финале украинец был сильнее Рафаэля Агаева из Азербайджана (4:0).

Серебряную награду также в кумите выиграла Анжелика Терлюга (весовая категория - 55 кг). В финале украинка уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой (3:4).

Таким образом, украинские каратисты завоевали пять медалей на Европейских играх. Днем ранее Валерий Чеботарь и Галина Мельник стали обладателями бронзовых наград.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские гимнасты в заключительный день Европейских игр-2019 завоевали семь наград.