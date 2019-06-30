Есть еще два золота: гимнасты принесли Украине семь медалей в последний день Европейских игр-2019

Чемпионами Европейских игр в Минске стали Олег Верняев и Анастасия Бачинская.

Украинские гимнасты завоевали семь медалей в заключительный день Европейских игр-2019 в Минске.

Обладателями золотых наград стали олимпийский чемпион Олег Верняев и 15-летняя Анастасия Бачинская.

Верняев завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях. Результат украинца - 15.333 балла. Он обошел Мариуса Георгиу из Кипра (14.900) и Ферхата Аричана из Турции (14.833).

В заключительный день Европейских игр Верняев также завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне. Самый титулованный украинский гимнаст, таким образом, завершил соревнования с тремя наградами - днем ранее он стал вторым в многоборье.

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Бачинская стала чемпионкой в вольных упражнениях. Украинка показала результат 13.200 балла и опередила чешку Анету Голашову (12.966) и шведку Джессику Кастлс (12.933).

Кроме того, спортивные гимнасты завоевали четыре бронзовые медали. Игорь Радивилов стал третьим в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке, Петр Пахнюк - в вольных упражнениях, а Диана Варинская - в упражнениях на бревне.

В активе украинской сборной 14 золотых наград, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общем зачете она занимает третье место.

Как сообщал УНИАН, ранее чемпионом Европейских игр стал борец Жан Беленюк.