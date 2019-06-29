Группа жизни: Украина получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020

Украинцам достались не самые сложные соперники.

В Вене состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по гандболу, в которой выступит сборная Украины.

Об этом сообщает Xsport.ua.

Украинцы получили в соперники команды Чехии, Австрии и Северной Македонии. Четверка команд сыграет в группе В. Все поединки пройдут в Вене.

Стоит отметить, что украинцам удалось избежать попадания в квартет с европейскими грандами.

Турнир пройдет с 6 по 20 января в трех странах - Норвегии, Швеции и Австрии. Из шести групп в плей-офф выйдут по две лучшие сборные.

Ранее УНИАН сообщал, что лучший гандбольный клуб Украины будет выступать в зарубежной лиге.