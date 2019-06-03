Лучший гандбольный клуб Украины будет выступать в зарубежной лиге

С нового сезона запорожский "Мотор" дебютирует в SEHA-лиге.

Чемпион и обладатель Кубка Украины по гандболу "Мотор" с нового сезона будет выступать в международной лиге - SEHA-League.

Об этом сообщает официальный сайт "Мотора".

"Это взаимовыгодное соглашение, потому что отныне в SEHA-Лиге будет выступать команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов EHF, где достойно представляет огромную страну", - отметил президент SEHA-лига Михайло Михайловский.

Он также назвал "Мотор" "очень конкурентной командой" и рассказал о новом формате турнира:

"Участие "Мотора" отлично вписывается в новую систему соревнований, в которой у нас будет две группы по шесть команд".

Отметим, что в SEHA-лиге выступают команды из так называемой юго-восточной гандбольной ассоцации - представители Хорватии, Венгрии, Словакии, Словении, Сербии, Македонии, Беларуси, а с нового сезона - также Украины и Китая.

"SEHA-Лига - великолепная альтернатива для клубов, которые не имеют собственного сильного чемпионата в своих странах", - отмечается в сообщении "Мотора".

Напомним, запорожский клуб является семикратным чемпионом Украины и шестикратным обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне "Мотор" выиграл в чемпионате Украины все 32 матча.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Галичанка" в пятый раз подряд выиграла чемпионат Украины по гандболу.