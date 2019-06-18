Киевский полицейский выиграл чемпионат мира по бодибилдингу (видео)

Александр Дыбов называет бодибилдинг своим хобби и тренируется после работы.

Подполковник Национальной полиции Украины Александр Дыбов стал чемпионом мира по бодибилдингу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дыбов одержал победу в категории среди спортсменов ростом выше 180 сантиметров.

После победы украинский коп растянул за спиной флаг Национальной полиции.

Дыбов, который возглавляет отделение № 2 Шевченковского управления полиции Киева, тренируется после работы - на протяжении нескольких лет каждый день проводит в тренажерном зале по несколько часов.

Полицейский называет занятие бодибилдингом своим хобби. В свободное время он также помогает тренироваться своим подчиненным.

"В работе полицейским надо быть первым, как и в спорте - в показателях, в раскрываемости преступлений", - отметил Дыбов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Европейских играх в Минске Украину представят 198 спортсменов.