В Киеве прошла первая в истории церемония награждения звезд украинской хоккейной лиги

УХЛ подвела итоги минувшего сезона.

Вечером 27 мая Украинская хоккейная лига провела первую в истории церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона – "Звезды хоккейного года".

Свои призы получили лучшие хоккеисты, руководители клубов и тренеры команд. Победителей в каждой номинации определяло экспертное жюри, куда вошли легенды украинского хоккея, а также партнеры УХЛ. Отметим, что всего в рамках церемонии было предусмотрено более 20 номинаций.

Победители номинаций «Звезды хоккейного года»:

Лучший вратарь – Олег Петров («Днепр»);

Лучший защитник – Всеволод Толстушко («Кременчук»);

Лучший нападающий – Виталий Лялька («Донбасс»);

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев («Кременчук»);

Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко («Кременчук»);

Лучший новичок – Денис Бородай («Белый Барс»);

Джентльмен на льду – Алексей Красильников («Кременчук»);

Лучший легионер – Илья Коренчук («Донбасс»);

Номинация «Золотая шайба» – Артем Пуголовкин («Донбасс»);

Номинация «Золотая клюшка» – Олег Петров («Днепр»);

Номинация «Золотой свисток» – Александр Батезатов;

Номинация «За верность игре» – Виктор Захаров («Донбасс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Хапков («Ледяные Волки»), Валерий Середенко ( МХК «Динамо»);

Номинация "работа вне льда" – «Донбасс»

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев («Днепр»)

Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов («Тыхы», Польша)

Лучший игрок Женского чемпионата – Дарья Цимеренко («Украиночка»)

Лучшая пресс-служба – «Донбасс»

Кадровая подготовка – «Белый Барс»

Напомним, в насыщенном и ярком сезоне Украинской хоккейной лиги-2018/2019 победу одержал ХК "Донбасс", который в золотой серии обыграл херсонский "Днепр".