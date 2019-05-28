В Киеве прошла первая в истории церемония награждения звезд украинской хоккейной лиги
Вечером 27 мая Украинская хоккейная лига провела первую в истории церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона – "Звезды хоккейного года".
Свои призы получили лучшие хоккеисты, руководители клубов и тренеры команд. Победителей в каждой номинации определяло экспертное жюри, куда вошли легенды украинского хоккея, а также партнеры УХЛ. Отметим, что всего в рамках церемонии было предусмотрено более 20 номинаций.
Победители номинаций «Звезды хоккейного года»:
Лучший вратарь – Олег Петров («Днепр»);
Лучший защитник – Всеволод Толстушко («Кременчук»);
Лучший нападающий – Виталий Лялька («Донбасс»);
Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев («Кременчук»);
Лучший нападающий защитного плана – Тимур Гриценко («Кременчук»);
Лучший новичок – Денис Бородай («Белый Барс»);
Джентльмен на льду – Алексей Красильников («Кременчук»);
Лучший легионер – Илья Коренчук («Донбасс»);
Номинация «Золотая шайба» – Артем Пуголовкин («Донбасс»);
Номинация «Золотая клюшка» – Олег Петров («Днепр»);
Номинация «Золотой свисток» – Александр Батезатов;
Номинация «За верность игре» – Виктор Захаров («Донбасс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Хапков («Ледяные Волки»), Валерий Середенко ( МХК «Динамо»);
Номинация "работа вне льда" – «Донбасс»
Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев («Днепр»)
Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов («Тыхы», Польша)
Лучший игрок Женского чемпионата – Дарья Цимеренко («Украиночка»)
Лучшая пресс-служба – «Донбасс»
Кадровая подготовка – «Белый Барс»
Напомним, в насыщенном и ярком сезоне Украинской хоккейной лиги-2018/2019 победу одержал ХК "Донбасс", который в золотой серии обыграл херсонский "Днепр".