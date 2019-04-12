Донбасс в 7-й раз стал чемпионом Украины по хоккею

В пятом матче финальной серии донетчане обыграли херсонский "Днепр".

Хоккейный клуб «Донбасс» обыграл «Днепр» в пятом матче финальной серии плей-офф УХЛ со счетом 4:1 и седьмой раз в истории стал чемпионом Украины.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Уже в первом периоде хозяева льда сумели поразить ворота соперников. На шестой минуте Владимир Романенко открыл счет встречи, удачно приняв передачу Юрия Сильницкого.

Во второй двадцатиминутке дончане увеличили преимущество, забросив еще трижды. После шайбы Максима Разумова Виталий Лялька сумел реализовать большинство, а Илья Коренчук провел гол в меньшинстве.

Гости лишь единожды взяли ворота «Донбасса». На 39-й минуте заброшенной шайбой отличился Кирилл Бондаренко.

Таким образом, донецкий клуб четвертый раз кряду выиграл трофей национального чемпионата. Отметим, что пятая игра финала побила рекорд посещаемости на «Альтаире», собрав на трибунах 1162 болельщика.

УХЛ. Пари-матч. Финал:

«Донбасс» – «Днепр» 4:1 (1:0, 3:1, 0:0), серия – 4:1

Шайбы: 1:0 – Романенко (Сильницкий, Мазур – бол.) – 05:29, 2:0 – Разумов (Сильницкий) – 27:04, 3:0 – Лялька (Захаров – бол.) – 29:29, 4:0 – Коренчук (Лялька, Гончаров – мен.) – 35:09, 4:1 – Бондаренко (Пугачев – бол.) – 38:10.

Вратари: Дьяченко – Петров